«Talk to me», le atmosfere alt-pop nel nuovo brano di Went, pugliese trapiantato a Londra

Si chiama “Talk To Me” ed è il nuovo singolo di Went, alter ego di Emanuele Porrelli, raffinatissimo progetto in bilico tra alt-pop, soul ed elettronica del talento pugliese trapiantato a Londra. Un brano che arriva dopo l'esordio, lo scorso anno, con 'Reasons'. Un'evoluzione sonora costante e affascinante. Un sound squisitamente internazionale in grado di richiamare l’eleganza vocale di Sam Smith e le sperimentazioni sonore di Tom Misch.

‘Talk to me’ è una richiesta di dialogo, una voglia di far crollare i muri che spesso ci ostacolano nelle relazioni sentimentali e non; tuttavia si spegne con una resa nelle ultime battute della canzone in cui si concentra una riflessione che potrebbe non essere condivisa da tutti: le nostre generazioni sono spesso spaventate dai sentimenti, dalle grandi emozioni fin tanto da rovinare i momenti speciali, dall’amore in alcuni casi, abbiamo poche speranze ma nelle foto sorridiamo sempre e i nostri profili social spesso mostrano una vita che non è la vera realtà, come descrive lo stesso Porrelli.

Il brano è stato arrangiato assieme a giovani talentuosi musicisti pugliesi (tra cui un paio del noto collettivo THINKABOUTIT).