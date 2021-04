«Sono arrivato qui», il salentino Mava e il coraggio di essere se stessi

Si chiama 'Sono arrivato qui' ed è il nuovo singolo del cantautore salentino MAVA (Matteo Avantaggiato), che si può ascoltare a questo link. Uscito il 9 aprile scorso, arriva dopo il successo di Stereotipo, che gli è valso il premio SIAE per il miglio testo al Calabria Fest (2019). Con un timbro vocale fortemente personale e unico, Mava regala un brano con sonorità funk e r'n'b, che si contaminano con un background cantautoriale, e in cui invita ad affrontare le difficoltà e la confusione con leggerezza. Un messaggio importante, specie in questo periodo: prendere una posizione chiara e netta non è sempre semplice, soprattutto in una società come la nostra in cui seguire la corrente sembra un imperativo, ma le scelte autentiche, magari contro tendenza, aiutano a crescere con coraggio e personalità. Il brano è stato scritto da Matteo Avantaggiato, che nella musica collabora con Silvio Capretti. Produzione e arrangiamento: Tiny Goats. Mastering: MUSX (Luca Arosio).