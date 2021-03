«La colpa è tutta tua», il pugliese Ragazzino canta il potere delle piccole relazioni

Il cantautore pugliese Ragazzino, di Putignano (Ba), classe 1998, torna con il singolo 'La colpa è tutta tua', prodotto da Molla, sul potere delle piccole relazioni (in uscita il 2 aprile). “Se dovessi pensare al mio bigliettino da visita come artista rappresentato da un brano, sicuramente ‘La colpa è tutta tua’ ne esprimerebbe perfettamente il senso - dice il giovane, all'anagrafe Alessio Lucchese - È un insieme di sentimenti, emozioni e stati d’animo che, in un momento particolarmente difficile, hanno abitato la mia vita e che allo stesso tempo sono stati curati ed accolti inconsapevolmente da una ragazza, totalmente estranea alla mia persona ed al mio carattere. Ci siamo frequentati relativamente poco e non c’è mai stato nulla, neanche un bacio; per questo non mi sarei mai aspettato che sarebbe nato un pezzo con una mole emotiva, positiva e d’amore di questa entità. Penso che le canzoni siano flussi di coscienza inconsapevole, che possono darti risposte senza domanda. In merito a ciò, grazie a questa esperienza che si è tradotta in musica, ho imparato che l’amore non nasce né muore per un bacio dato o per uno mancato, ma che vive di connessioni, di colori e di sfaccettature, seppur a volte non corrisposte. Posso dire con certezza di non essere innamorato di quella ragazza ma affermo con altrettanta certezza che ho provato amore. Grazie a lei, grazie al suo atto inconsapevole e alla mia sensibilità ho creato quello che io reputo un pezzo fondamentale, che descrive sia un lato della mia personalità, sia lo stravolgimento positivo che una persona ha portato in me senza esserne a conoscenza”.

Alessio Lucchese in arte Ragazzino, è un cantautore di Putignano in provincia di Bari classe 1998, attivo nel panorama musicale dal 2018 con influenze pop, pop-soul, hip-hop, indie-pop e contemporary R’n’b ed è stato studente del Mast Music Academy di Bari. Partecipa a diversi contest facendosi notare in giro per la Penisola e online, aprendo artisti della scena indipendente come Scarda. L’ultima estate è stato in tour nelle maggiori città balneari pugliesi e non, dedicandosi al busking. Il suo primo singolo in acustico ed omonimo, viene pubblicato sugli store con il titolo di “Ragazzino”; successivamente a giugno 2020 vi è la pubblicazione del suo secondo singolo, “Scusa”. Ad oggi, è al lavoro con il suo produttore Luca Giura, in arte Molla, al suo primo EP.