«She's back»: il nuovo singolo di Walter Celi è un inno alla sua Musa ispiratrice

She's Back è il nuovo singolo del pugliese Walter Celi in uscita il 26 marzo per XO la factory su tutte le piattaforme digitali, canzone che dà anche il titolo al suo terzo album. Il brano delinea già lo stile del nuovo LP e fa intraprendere all'ascoltatore un viaggio nel tempo, riportandolo indietro di 50 anni. Nella realizzazione del brano Walter si è ispirato alle sonorità soul degli anni '70, prendendo ispirazione da autori classici come Michael Jackson, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Kool And the Gang, Elton John, James brown, Al Green e Lee Fields, con un occhio alla modernità che allo stesso tempo fa avvicina Walter al filone del Neosoul moderno, di autori come Anderson Paak, Kendrick Lamar, Badbadnotgood, Tame Impala, Childish Gambino e Robert Glasper.

Il brano è stata prodotto presso La Villetta Studio di Marco Ancona che grazie alla sua esperienza ha caratterizzato e colorato di sonorità vintage la produzione. Walter ha suonato tutti gli strumenti: batteria, chitarra, piano, percussioni e registrato tutte le parti vocali del pezzo. Il basso è stato suonato da Dario Ancona, che con il suo 'Hofner' ha apportato il giusto flusso ritmico, unito al groove disco di batteria. Alla tromba Donny Balice questa volta con un suono più orchestrale e caratteristico di quel

periodo storico, ha realizzato un solo oltre alle parti tipiche di sezione. Gli arrangiamenti sono stati realizzati da Walter Celi.



She's Back è un brano molto introspettivo. Il testo è personale e parla dell'autore. Il brano è dedicato alla Musa ispiratrice che si materializza nella donna amata e ispira l'autore a scrivere nuovi brani. Così come l'amore si presenta senza preavviso e senza bussare, l'ispirazione viene così liberata e l'autore non può fare altro che mettere da parte tutto il resto per seguirla, assecondarla, ubbidire ai suoi desideri, come un servitore fidato. She's Back parla di un servo dell'arte e della bellezza che ha mille problemi relazionali. È un uomo perso nei suoi ricordi, chiuso nella sua stanza, che ha fallito molte volte nella sua vita, ma che non si arrende e continua a scrivere nuove canzoni alla ricerca della perfezione. L'autore descritto è un essere debole, che ha difficoltà nel comunicare con le altre persone se non attraverso la sua arte e la sua musica ma che resiste al peso del mondo che lo circonda e prova sempre a sopravvivere e realizzarsi.



Walter Celi è un polistrumentista, cantante e songwriter. Nel 2017 incide il suo primo album “Lost in the Womb of the Night”. Vince concorsi nazionali come Arezzo Wave 2018, il Premio Mimmo Bucci della città di Bari ai quali segue un tour di sessanta date tra cui il palco del Primo Maggio di Roma 2019 e altri festival nazionali (Farm Festival, Cinzella Festival, Riviera Folk Festival, SEI festival). Conquista il titolo di Best Performer al KeepOn Fest 2019 di Keep On live, considerato il performer più interessante del panorama nazionale. Il 15 ottobre 2019, con la collaborazione di Puglia Sounds, pubblica “Blend” per XO la factory, segue il “Blend Tour 19/20” di circa venticinque date (in alcuni dei club più importanti d’Italia e l’esibizione al Sofar Sound di Trieste) a cui sarebbe dovuto seguire un tour estivo, con evento centrale la partecipazione allo Sziget Festival 2020, annullato causa Covid. Il 24 settembre 2021 pubblicherà il suo terzo album “She’s Back” per XO la factory.