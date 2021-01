Musici pugliesi: un riconoscimento ai Global music awards in California

Il CD «Tuttodunfiato» de I Musici Pugliesi è stato appena premiato con medaglia d'argento ed inserito tra i risultati eccezionali dei Global music awards in California.

Il disco che vede protagonista la formazione diretta dal M° Antonio Tinelli, consegue pertanto un importante premio discografico all’appuntamento dei Global Music Awards in California, inserito tra i vincitori della medaglia d’argento ed inserito tra i risultati eccezionali per la qualità interpretativa ed esecutiva del gruppo musicale e dei singoli componenti. Stesso riconoscimento è stato attribuito ad Eustacchio Montemurro in qualità di ingegnere del suono del prodotto discografico.

È un grande onore per I Musici Pugliesi essere stati premiati con lo stesso riconoscimento al fianco di Andrea Bocelli & Na Ying per la colonna sonora Remembering.

Il titolo del disco esprime in sé tutta l’essenza di questa produzione che vede la sua realizzazione in un anno che passerà alla storia per via della pandemia di Covid-19 che ha fortemente condizionato tutti i processi produttivi tra cui il mondo della cultura. Ed è proprio tra la prima e la seconda ondata della pandemia che I Musici Pugliesi diretti dal M° Antonio Tinelli hanno dato vita a questo CD operando, per l’appunto, Tuttodunfiato.

I Musici Pugliesi è un gruppo musicale formatosi proprio nel 2020 e si compone di venti giovani artisti accomunati dall’esperienza vissuta nell’omonimo progetto formativo a firma dell’ente nocese Associazione Formazione finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’Unione Europea, Puglia FESR-FSE 2014/2020 avviso n.5/FSE/2018.

Sono giovani musicisti che frequentano o che hanno terminato i loro studi presso i Conservatori di Musica «N. Piccinni» di Bari e «N. Rota» di Monopoli. Ognuno di loro ha già maturato differenti esperienze nell’ambito musicale risultando, tra l’altro, anche vincitori di vari concorsi nazionali ed internazionali. I protagonisti e solisti del gruppo sono: Maria Preziosa (oboe), Alessandra de Nicolo (flauto), Antonio Carbonara, Mariangela Vacca, Alessio Chiulli e Francesco Carrozza (clarinetti), Antonio Di Ceglie (clarinetto basso), Sabina Dell’Aquila (saxofono contralto), Adriana Giancaspro (saxofono tenore), Isabellangela Amato (saxofono baritono), Francesco Ursi e Anna Antonia Angione (corni), Alessandro Domenico Bufano e Domenico De Musso (trombe), Nicola Bruno (trombone ed Eufonio), Gabriele Cacciapaglia (trombone), Leonardo Pio De Santis (basso tuba), Francesco Bruno, Domenico Carmine e Alice Lapenna

(percussioni). I Musici Pugliesi hanno debuttato nell’estate 2020 con un tour di 15 concerti, di cui l’ultima tappa si è svolta nel prestigioso Salone delle Muse del Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari.

Il direttore M° Antonio Tinelli è stato definito «in una parola superbo» da Fanfare Magazine, USA. Ha all’attivo collaborazioni eccellenti tra cui quella con Karl Leister (Orchestra Filarmonica di Berlino), incidendo tra l’altro un CD in Trio per la Camerata Tokyo Premiato nei principali concorsi Nazionali ed Internazionali annovera una importante attività artistica svolta in Europa, Estremo Oriente e USA. Da solista ha collaborato con orchestre quali: Kiev RTV Festival Orchestra, Orchestra Filarmonica «George Enescu» di Bucarest, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra Milano Classica, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica Nazionale del Venezuela (Caracas), Orchestra dell’Opera di Stato di Mersin (Turchia), Kazakhstan State Academic Symphony Orchestra (Almaty). Ha inaugurato la 39a Convention internazionale «ClarinetFest®» nel Lied Center for the Performing Arts di Lincoln in Nebraska USA.

Ha registrato per la RAI e SKY Classic (Italia), Deutsche Südwestfunk (Germania), National Radio e TVR 1 Bucarest (Romania), TV Dubai (U.A.E.), News 24 (Albania), Venezuela TV, Radio Classic (Kazakhstan) ed inciso oltre 10 compact disc per case discografiche quali: Urania Records, Dad Records, VDM Records/RAI Trade, Phoenix Classics e Farelive disponibili sui maggiori networks digitali (Spotify, Amazon Mp3, Google Play, iTunes e Deezer).