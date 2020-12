Boomdabash, esce il Best Of: 15 anni di carriera del gruppo salentino con tre inediti

Sono diventati noti ai più per alcuni tormentoni estivi come Non ti dico no cantata insieme a Loredana Bertè, oppure Mambo Salentino e Karaoke con Alessandra Amoroso e per la loro partecipazione alla 69a edizione del festival di Sanremo con il brano Per un milione.

In realtà il quartetto salentino dei Boomdabash, con Biggie Bash (Angelo Rogoli, voce), Paya (Paolo Pagano, voce), Blazon (Angelo Cisternino, giradischi e campionatore) e Mr. Ketra (Fabio Clemente, giradischi e campionatore), ha alle spalle una lunga militanza iniziata all’inizio degli Anni 2000 in Puglia, tra Mesagne e Lecce. La loro musica segue i ritmi il levare della dancehall reggae, il raggamuffin e l’hip hop.

Del resto il Salento di qualche anno fa, era stato definito la Giamaica italiana, proprio grazie a questi ritmi travolgenti divulgati in primis dai maestri Sud Sounds Sytem, poi da tanti altri gruppi che seguirono le loro orme. Negli ultimi anni i Boomdabash, affinando le loro sonorità sono diventati un vero e proprio fenomeno musicale, con milioni di stream e con hit multiplatino (20 dischi di platino negli ultimi 3 anni). Numeri da classifica da capogiro, per tre anni consecutivi trionfatori del Power hit estate all’Arena di Verona.

Anticipato dal singolo e video di Don’t worry, «un vero e proprio inno alla speranza», commenta la band, da venerdì 11 sarà disponibile il loro sesto album Don’t worry (Best Of 2005-2020), su etichetta Soulmatical Music-Polydor (Universal music Italy). «Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto finora – ha dichiarato la band –, sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l’abbiamo mai abbandonata. Don’t worry – il best of è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, è la fotografia del nostro modo di vivere e concepire la musica, è l’essenza dei nostri primi 15 anni insieme. È anche un modo per far conoscere cos’era prima la band dei cosiddetti tormentoni».

Il disco, quindi, è una raccolta di brani con la quale la band festeggia i 15 anni di carriera artistica, partendo però dalla loro prima incisione. All’interno troviamo 22 brani tra i quali Mambo salentino, Karaoke e A tre passi da te con Alessandra Amoroso, il successo sanremese Per un milione, Il solito italiano con J Ax, Barracuda con Fabri Fibra e Jake La Furia, Non ti dico no con Loredana Bertè, Gente del Sud con Rocco Hunt.

A questi si aggiungono tre inediti: il già citato Don’t worry, Marco e Sara e Nun tenimme paura, realizzato con il cantante napoletano Franco Ricciardi (vincitore di due David di Donatello per la migliore canzone originale per i film Song’e Napule (A verità) e Ammore e malavita (Bang Bang).

Ieri intanto, la band salentina ha presentato il nuovo lavoro in un’affollata conferenza stampa on line, alla quale non sono mancati gli auguri e gli imbocca al lupo da parte di Loredana Bertè, Alessandra Amoroso e J Ax.