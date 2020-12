Pinguini Tattici Nucleari, esce l'Ep «Ahia!», bilancio del 2020 tra difficoltà e ironia

Esce il 4 dicembre AHIA!, nuovo Ep dei Pinguini Tattici Nucleari, che porta lo stesso titolo del primo romanzo del cantante della band Riccardo Zanotti, pubblicato il mese scorso da Mondadori. Un album nato nel pieno del lockdown della scorsa primavera, in un anno comunque fortunatissimo per il gruppo del Bergamasco (terzo posto a Sanremo con il brano ‘Ringo Starr’, doppio platino, e una collezione di riconoscimenti e primi posti in classifica). Anticipato dai singoli ‘La storia infinita’ e ‘Scooby Doo’, prende questo titolo proprio per rappresentare gli ‘imprevisti’ del 2020, anno che per i Pinguini Tattici Nucleari doveva essere ricco di impegni e si è rivelato difficile, ma che è stato affrontato con la consueta ironia.

«Siamo in attesa, non sappiamo bene come verrà recepito questo disco, in cui abbiamo utilizzato metodi di produzione nuovi, ma ne siamo orgogliosi – ci racconta Riccardo Zanotti – a livello tematico c’è il rimando ad alcuni argomenti del romanzo, le relazioni figli-genitori, il discorso sulle maschere e le apparenze, ma anche storie nate da semplici immagini di vita, un brano l’ho scritto dopo aver osservato una ragazza sul tram». Band sicuramente tra le rivelazioni di questo 2020, si sentono cresciuti, ma sempre con i piedi per terra: «È stato un anno paradossale, ricco di successi perché ci siamo confrontati con il mondo del mainstream, del pop, ma la nostra ragion d’essere è la musica live, salire sul palco ed esprimere noi stessi, non vediamo l’ora di suonare in quei palazzetti. D’altro canto ci sono stati tanti “premi di consolazione”, e passare in radio è bellissimo, ma senza la musica dal vivo il lavoro del musicista è difficile».

Ironia e un tocco di malinconia in AHIA!, e un brano imperdibile per noi è senza dubbio ‘Pastello bianco’, traccia numero 4 che riprende temi del romanzo di Zanotti (il quale in futuro non esclude un nuovo progetto transmediale, a metà tra parole e musica). ‘Pastello bianco’ è una ballad sull’amore che finisce, con un’atmosfera quasi sanremese, anche se per la band non è previsto il Festival numero 2, almeno nell’immediato: «È un contesto in cui onestamente bisogna andare con il pezzo giusto, arrangiato in modo intelligente. Per un gruppo può essere deleterio andarci con un prodotto ‘sbagliato’, per quest’anno non abbiamo particolari velleità, preferiamo portare la nostra musica altrove». E secondo Riccardo uno spiraglio per tornare a una sorta di ‘normalità’ si spera che arrivi a fine estate, anche per aiutare il settore dello spettacolo, in piena crisi: «Lo smartworking aiuta senz’altro – svela commentando il tema del singolo ‘Scooby Doo’ - lavorare da casa ci ha fatto togliere alcune maschere, ci ha reso più reattivi in alcuni casi, molti hanno letto di più, si sono informati di più. Però la vita dell’uomo è altro, e noi non vediamo l’ora di tornare nel mondo, sul palco, a vivere la nostra normale umanità».

La band sarà inoltre ospite della semifinale della nuova edizione di X Factor 2020, il 3 dicembre su Sky Uno e NOW TV a partire dalle 21.15. Viene poi promossa un'iniziativa speciale per i fan: acquistando il cd a questo link https://www.mondadoristore.it/pinguini-tattici/ si avrà la possibilità di poter parlare direttamente con la band in una video chat prevista per venerdì 4 dicembre alle 18.

(foto Mattia Guolo)