Paky, non solo «Amici»: ad agosto arriva il nuovo singolo

La fortuna bisogna saperla prendere nel momento in cui passa, possibilmente al volo e parlando la stessa lingua. È accaduto al cantautore Paky, al secolo Pasqualino Maione napoletano d'origine ma barese a tutti gli effetti, che durante un tour in Puglia ha incontrato i produttori e autori Nunzio Marzulli e Luigi Rana che hanno subito creduto nel suo talento avviando una proficua collaborazione artistica. Che, come si può facilmente evincere dai risultati e dal ritorno relativo, ha portato buoni frutti.

Ed è proprio nel capoluogo pugliese che sono state composte canzoni come Con te io volo e Ricorderai me, brani che hanno ottenuto un notevole successo sul Web e non solo.

In questo periodo Paky è tornato a Bari per realizzare un nuovo singolo che sarà disponibile ad agosto, corredato di video girato interamente in Romagna, con uno staff di professionisti che rispondono al nome del videomaker Ugo Lungo e dal direttore artistico Carmelo Tornatore.

Accanto a lui ci sarà Marzulli (nella foto a seguire), un autore che negli anni ha messo a segno diverse produzioni pop come l’ultimo disco delle Lollipop, produzioni dance su varie compilation come Hit Mania Champions e Eurodance dal 2006 al 2016 e ultimo brano Anni ‘90 dei 90 Degrees che nell’estate del 2019 ha avuto un enorme successo.

La carriera artistica di Paky, comunque, è circondata da diverse e prestigiose esperienze a iniziare dalla partecipazione al Tim Tour ideato da Red Ronnie.

Tre anni dopo quell’esperienza per due anni di seguito, 2004- 2005, Paky partecipa all’Accademia di Sanremo ottenendo buoni risultati. È la volta del Festival voci del Mediterraneo, nel 2006, dove si classifica al primo posto, anno in cui vince anche il Salerno music festival.

L’anno successivo, nel 2007, arriva il prestigioso ingresso al talent show di Maria de Filippi «Amici», dove si classifica con grande successo al terzo posto. La grande visibilità del talent, lo portano a girare in lungo e in largo l’Italia, proponendo le sue composizioni che spesso toccano temi sociali come la violenza sulle donne e l’amore in tutte le sue sfaccettature. Il suo nuovo ritorno a Bari e la collaborazione con Marzulli per il nuovo singolo, rappresenta un nuovo e determinato inizio di cantautore che h ancora tanta da esprime sia dal punto di vista lirico che musicale.