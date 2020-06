L'«equilibrista» Balducci: da domani nuovo album del bassista con Bonisolo, Savino e Congedo

Prodotto da Dodicilune, distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei migliori store on line da Believe Digital, domani esce L'equilibrista, nuovo progetto discografico di Pierluigi Balducci. Nei sette brani originali, il compositore e bassista pugliese è affiancato da tre interessanti musicisti della scena jazzistica europea: l’italo-canadese Robert Bonisolo, gigante del sax tenore, Fabrizio Savino, chitarrista barese di grande sensibilità artistica, e Dario Congedo, batterista salentino dal talento straordinario.«Il disco è dedicato al pianista britannico John Taylor», sottolinea Balducci. «Punto di riferimento sia per me che per tanti altri musicisti europei, John mi ha onorato della sua presenza nel mio quartetto con Paul McCandless e Michele Rabbia fino alla sua scomparsa nel 2014 e nei dischi Blue from heaven (2012) ed Evansiana (2017), sempre usciti per Dodicilune. Il suo essere "sempre sul filo" ha ispirato, infatti, il titolo del mio nuovo disco».

L’equilibrista propone nuove composizioni, nuovo suono, nuova energia, all’insegna di un ridisegnato equilibrio tra l’elemento improvvisato e quello scritto. L’idea, appunto, dell’equilibrio come qualcosa di dinamico e tensivo, in cui è implicito lo sforzo creativo, l’equilibrio come concetto per nulla opaco, piatto o normalizzante, ha sempre affascinato Balducci: se si sceglie la via dell'inatteso, dell’inaudito, del sorprendente come sostanza del fare jazz, è facile «cadere dal filo», ma il rischio stesso è essenziale nel gioco dell'improvvisazione.