Le Vibrazioni in concerto a Bari e Lecce accompagnati da Beppe Vessicchio

Doppia data pugliese per la band Le Vibrazioni, reduce dal 70esimo Festival di Sanremo con 'Dov'è', che sarà martedì 24 in concerto al Teatro Apollo di Lecce, e mercoledì 25 marzo al TeatroTeam di Bari, entrambi gli appuntamenti insieme all'orchestra di 20 elementi diretta dal maestro Beppe Vessicchio. La band, composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda presenta uno spettacolo unico, con tutti i suoi più grandi successi in chiave inedita, nuovi arrangiamenti e la direzione speciale di uno dei maestri più famosi e ammirati d'Italia.

Formatasi a Milano nel 1999, la band ha da subito attirato l’attenzione del pubblico, già con il suo primo lavoro discografico agli inizi del 2003. Il singolo “Dedicato a te”, trainato da un famosissimo video girato sui Navigli milanesi, è stato certificato disco di platino dopo poche settimane dalla pubblicazione. Il primo album, “Le Vibrazioni”, ha superato le 300mila copie vendute e canzoni come “In una notte d'estate”, “Vieni da me”, “Sono più sereno” hanno raggiunto importanti posizioni nelle classifiche. Nel 2005 è uscito “Le Vibrazioni II”, certificato disco d'oro, in contemporanea con la partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo con la canzone “Ovunque andrò”.

Con all’attivo 5 album, che contano complessivamente più di un milione di copie vendute, lo scorso anno hanno girato l’Italia con 80 concerti, davanti a un totale di oltre 600mila persone. I biglietti per le date pugliesi sono disponibili sul circuito TicketOne e alla biglietteria del TeatroTeam, per la data di Bari.