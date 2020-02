Elettra Lamborghini, dopo Sanremo la «Twerking Queen» incontra i fan a Bari e Andria

Doppio appuntamento in Puglia domani, martedì 18 febbraio, per la presentazione di Twerking Queen – El Resto es Nada, di Elettra Lamborghini, reduce dal Festival di Sanremo 2020. L'instore tour farà tappa a Bari alle 15 (Libreria Feltrinelli – Centro Commerciale Santa Caterina) e ad Andria alle 18:30 (Libreria Mondadori). L’edizione speciale dell’album è uscita lo scorso 14 febbraio per Island Records in tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l’ottimo riscontro delle prime tappe, Elettra toccherà altre città italiane per presentare il suo nuovo lavoro, così da ripercorrere assieme al suo pubblico i successi del suo album d’esordio, che l’ha consacrata come una delle regine del pop: un mondo che è il suo habitat naturale, in cui la sua identità definita e senza filtri ci stupisce di giorno in giorno, come ci ha stupiti sul palco dell’Ariston.

Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen, già disco d’oro Fimi, il disco contiene le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay &Mambolosco, la cover di Non succederà più realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta, e due brani totalmente inediti: uno è proprio Musica (E il resto scompare), la canzone che Elettra Lamborghini ha presentato sul palco dell'Ariston, e l’altro è Bombonera.