«Blend»: mix di generi ed emozioni nel secondo album di Walter Celi

Si chiama Blend ed è il secondo album di Walter Celi, polistrumentista, cantante e songwriter che ha origini etiopi, greche e italiane: il disco, disponibile su tutte le piattaforme e negli store, racchiude una serie di brani scritti durante il lungo tour di 60 date del disco precedente. Un melting pot di sensazioni, luoghi, emozioni, profumi e amori, un evocativo diario di viaggio fisico e interiore, "sporcato" con incursioni nell'elettronica e l'universo digitale, ma mantenendo sempre una forte connotazione vintage per melodie e arrangiamenti.

In Blend un ponte ideale congiunge il pop con il soul, il funk jazz, l'hip-hop e le nuove evoluzioni e produzioni discografiche. «La mia musica è una miscela personale di suoni e atmosfere», racconta, e il fulcro nella sua storia artistica sta nell'assorbire culture e costumi diversi per condividere il suo personale universo sonoro

Walter si diploma al conservatorio nel 2013 in percussioni classiche. Ha lavorato come batterista turnista per band di molteplici generi musicali viaggiando in lungo e in largo tra Europa, America del sud ed estremo Oriente. La sua passione per il pianoforte emerge nel 2017 quando incide il suo primo album da solista, come polistrumentista, cantante e autore, dal titolo Lost in the Womb of the Night, registrato e mixato completamente in analogico nello studio Retroguardie. Accompagnato dall’eclettico trombettista Donny Balice, è il vincitore di importanti concorsi nazionali come Arezzo Wave 2018, il Premio Mimmo Bucci della città di Bari ai quali è seguito un tour di 60 date organizzato da XO LA FACTORY, che lo ha portato sul palco del Primo Maggio di Roma e a conquistare il titolo di Best Performer al KeepOn Fest 2019.

Blend esce per XO LA FACTORY e Cabezon Italy con la collaborazione di Puglia Sounds. Da novembre via al Blend Tour in trio con l’entrata di Dario Starace alla batteria (calendario in continuo aggiornamento):

19 ottobre – MAT – Terlizzi (Ba)

9 novembre – Cibo per la mente -–Taranto

16 novembre – Youth Mundus Festival – Roma

24 novembre - Jungle Parco Raho – Nardò (LE)

28 novembre – Marla – Perugia

30 novembre – Deliri Cafè Bistrot – Sora (FR)

3 dicembre – Fuoritema – Urbino (PU)

4 dicembre – Ohibò – Milano

6 dicembre – Spazio 23 – Gallarate (VA)

27 dicembre – Linea Gotica – Ferrandina (MT)

25 gennaio – Mishima – Terni

5 febbraio – Diagonal Club – Forlì

6 febbraio – Mistery Concert – Unknown

5 marzo – Mug – Comiso (RG)

6 marzo – Humus – Avola (RG)

7 marzo – Fabbrica 102 – Palermo