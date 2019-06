Ci vuole un Paese: a Leverano 5 giorni di musica e cultura indipendente, da Clavdio a Wrongonyou

Mercoledì 26 Giugno sarà l’inizio ufficiale della quinta edizione di “civuoleunPAESE”, il Festival di Musica e Cultura Indipendente promosso dall’associazione The Factory – Nuovi Orizzonti a Leverano (Lecce). Com’era già stato annunciato, la prima novità è la durata: ben cinque giorni di eventi, tra il 26 e il 30 Giugno, con due serate live presso la Cantina Conti Zecca negli ultimi due giorni.

Il Festival, che sarà aperto con lo spettacolo teatrale “Abbandoni” a cura dell’associazione Teatro delle Rane e con “Alive”, serata di musica e dibattito a cura dell’associazione “Mujmune” con The Kalweit Project live, sarà anche arricchito da momenti d’incontri, presentazioni, proiezioni e mostre. Molto ricca e moderna è, al solito, l’offerta musicale, che si propone di rappresentare le più innovative tendenze della musica indipendente italiana. Rispetto alle scorse edizioni è molto più vario lo spettro di generi e linguaggi. “Quest’anno abbiamo voluto cambiare tutto, anche grazie alle possibilità offertaci dalla Regione, e alla rinnovata fiducia del Comune di Leverano, delle Cantine Conti Zecca e di altri partner che ci seguono da anni, come Gal Terra d’Arneo o BCC Leverano. Cambiamo il periodo, le location e lo spettro musicale ed artistico, e come diciamo nell’hashtag di quest’anno, cerchiamo di fare una cosa #piùgrandedicosì. In particolare, per quanto riguarda le band siamo felicissimi del

cast di quest’anno, da Clavdio con le sue tre milioni di views per il singolo Cuore a Murubutu, realtà hip hop dai testi a dir poco letterari, passando per Venerus – una delle cose più moderne sentite ultimamente - e il suggestivo live voce e chitarra di

Wrongonyou. Ovviamente non ci siamo scordati del Salento, da cui arrivano due cantautori tra loro diversi ma di uguale talento come TiES e Osvaldo” dicono i ragazzi di The Factory, che curano per il quarto anno la direzione del Festival, completato con il live di chi si aggiudicherà il contest civuoleunaBAND e dal djSet, il sabato, di Dig.Ital Mafia e GSQ.

Non solo musica, come detto: il festival si apre quest’anno ad altri linguaggi artistici e culturali in un programma vastissimo e ancora in via di completa definizione. Già da fine aprile, per altro è iniziata l’Opening Season di civuoleunPAESE con una

serie di eventi d'avvicinamento. In concomitanza con la presentazione del programma è stata lanciata sul sito www.eppela.com la campagna di crowdfunding legata al festival, dalla quale è anche possibile prenotare i biglietti per le ultime due serate live. “Siamo convinti che questo sia e debba essere quanto più possibile un Festival di tutti. È un evento che da anni si sorregge sull’idea della collaborazione all’interno del paese, visto però in senso ampio. In quest’evento parliamo di com’è e come può essere la vita nella dimensione del paese, se ci si mettono impegno e creatività e questo riguarda Leverano come moltissime altre realtà limitrofe e non solo. Chiediamo quindi a tutti di darci una mano, di costruire qualcosa di alternativo tutti insieme, perché se ce la facciamo noi, forse ogni altra buona idea ha possibilità di essere realizzata, anche in un Paese”.

Sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito www.civuoleunpaese.com sono online tutte le info sull’evento e sui biglietti per le

due date finali.

26 GIUGNO

Ore 19.30 - Sala delle Assemblee - BCC Leverano

PRESENTAZIONE UFFICIALE civuoleunPAESE Days

con Organizzatori, Istituzioni e Sponsor

INGRESSO GRATUITO

Ore 21.00 - Chiostro del Convento S. Maria delle Grazie

"Abbandoni" - Spettacolo teatrale a cura di "Teatro delle Rane"

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

27 GIUGNO

Ore 19.30 - InfoPoint Turismo Leverano

Presentazione e Proiezione del Cortometraggio "Undici" - con il regista Piergiorgio Martena

INGRESSO GRATUITO

Ore 21.00 - Chiostro del Convento S. Maria delle Grazie

"Abbandoni" - Spettacolo teatrale a cura di "Teatro delle Rane"

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

28 GIUGNO

Ore 19.30 - InfoPoint Turismo Leverano

Presentazione del Libro "A Me Piace il Sud" - con l'autore Alessandro Cannavale, a cura di Levante Associazione

INGRESSO GRATUITO

Ore 21.00 - Via Roma, 42 - Sede Associazione Mujmuné

"ALIVE": Serata di dibattito e Musica con live di "The Kalweit Project"

INGRESSO GRATUITO

29 GIUGNO

Ore 19.30 - InfoPoint Turismo Leverano

Presentazione Nuovo Numero della rivista "Linfa" a cura di Inachis - Leverano

INGRESSO GRATUITO

Ore 21.00 - Cantine Conti Zecca

Live di Murubutu, Wrongonyou, Ties + Dj Set

INGRESSO € 7,00 - ABBONAMENTO due DATE € 10.00

30 GIUGNO

Ore 19.30 - InfoPoint Turismo Leverano

"ARTE E CITTA': PERCORSI DI RIGENERAZIONE"

Incontro Pubblico con Prof Antonio Capestro (Università di Firenze), Arch. Marcello Rolli (Sindaco di

Leverano), Ania Kitlas (Ass. 167/b Street)

INGRESSO GRATUITO

Ore 21.00 - Cantine Conti Zecca

Live di Clavdio, Venerus, Osvaldo e vincitore contest civuoleunaBAND

INGRESSO € 7,00 - ABBONAMENTO due DATE € 10.00