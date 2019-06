Il profumo del mondo: ecco il nuovo singolo del leccese Antonio Ancora, ex Aram Quartet

Il profumo del mondo è il nuovo singolo del cantautore leccese Antonio Ancora, già vincitore della prima edizione di X Factor con gli Aram Quartet. Scritto con il musicista salentino Riccardo Santoro e il paroliere Lorenzo Imerico, il brano si pone a cavallo tra pop e latin jazz, mescolando un'atmosfera leggera e scanzonata ad un testo raffinato che esalta la bellezza delle piccole cose. La canzone è stata prodotta in collaborazione con Antonio Summa ed Erik Bosio, attualmente vocal coach di The voice. Il singolo, uscito per l'etichetta Summit Records, è disponibile in tutti i digital store. Il videoclip è disponibile a questo link.

Chiusa l’esperienza con gli Aram Quartet, il musicista pugliese intraprende il suo percorso da solista. Dalla collaborazione con il paroliere Lorenzo Imerico e il bassista nonché produttore musicale Antonio Summa, nasce il brano Solitudine Goodbye (dal disco "Chiamalamerica"). Dalla collaborazione con il musicista/produttore Riccardo Santoro nascono altri brani destinati al disco in uscita tra i quali Farina del tuo sacco, finalista al Capitalent, il Talent di Radio Capital che ha inserito la canzone in una short list di 8 brani selezionati su 4000 da tutta Italia. Negli ultimi due anni è stato ospite fisse nelle tappe di Sanremo Tour Puglia. Alle radio si presenta per la prima volta da solista nel 2016 con il brano "Baciami quando mi parli".