I Negrita fanno tappa in Puglia: «Festeggiamo 25 anni di carriera nei teatri»

Il 2019 è un'annata fondamentale per i Negrita, che festeggiano una carriera lunga un quarto di secolo. E proprio in occasione di questa ricorrenza così importante, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con "I ragazzi stanno bene" si sono regalati un lunghissimo tour su e giù per l'Italia: una prima tranche, chiamata La Teatrale, a cui seguiranno La Teatrale Plus, in estate, e un terzo elenco di date in autunno. Sabato 25 maggio la band capitanata da Pau (Paolo Bruni) sarà a Martina Franca (Ta) al Teatro Verdi, e l'11 agosto la band tornerà in Puglia, a Francavilla Fontana (Br), in piazza Giovanni XXIII.

Come sta andando questa prima parte di tour?

«Benissimo, oltre le nostre più rosee aspettative. Dopo il successo delle ultime date, azzarderei a dire che è una delle tournée più belle dei Negrita. I feedback poi sono molto positivi, siamo orgogliosi di aver fatto una scelta così azzardata come i teatri per i nostri 25 anni. Ormai abbiamo la libertà di movimento nello scegliere i pezzi, li distruggiamo, li spogliamo del vestito originale e li riproponiamo con un sound adeguato agli spazi che frequentiamo. E alcuni diventano ancora più belli rispetto alla versione originale!»

Dopo una carriera passata su palchi di tutti i tipi, che differenza c'è con quello del teatro?

«Tante e nessuna. L'attitudine ce la portiamo dietro tanto nelle birrerie in cui suonavamo agli inizi, quanto su palchi grandi come quello del Primo Maggio dove abbiamo suonato venti giorni fa. Ovviamente a livello tecnico cambia qualcosa: nei palasport ci vuole una certa potenza di suono, elemento fondamentale per una band come la nostra, nei club dove lo spazio è più piccolo devi però "pestare" lo stesso. Nei confronti del teatro c'è un certo rispetto, sono luoghi di pregio, l'atteggiamento è un compromesso tra acustico ed elettrico, senza usare distorsioni che "spettinano" quelli delle prime file. Usiamo tutto con garbo, ma l'attitudine te la porti dietro, la gente a un certo punto anche in teatro si alza e si scatena»

A proposito di pubblico, in 25 anni l'avrete visto evolvere..

«Per ogni disco c'è un ricambio generazionale. Quando uscì HellDorado, dove c'erano Radio Conga, Gioia Infinita, ci siamo ritrovati davanti gli "sbarbatelli", tra i 16 e i 20 anni. Oggi ci siamo innestati su una generazione di mezzo, il nostro pubblico di riferimento ha tra i 25 e i 40 anni. E poi ci sono le vecchie cariatidi (ride, ndr.) come noi 50enni, che portano i figli ai concerti, li ho visti crescere. Alcuni, anni fa, erano costretti dai genitori a venire a sentirci, oggi vengono autonomamente: forse li abbiamo convinti»

Dopo l'estate che cosa vi aspetta?

«Ci sarà qualcosa che ancora non vogliamo svelare. La tranche di concerti autunnale sarà diversa, ma la festa è ancora lunga, vogliamo aggiungere carne alla brace»

E se voleste fare un bilancio di questo primo quarto di secolo di musica?

«È molto difficile.. stiamo pensando, anche se non ne abbiamo voglia, di scrivere una biografia della band. Il problema è che è una fatica enorme, già solo quando scriviamo qualcosa per i giornali o per i social, un singolo episodio occupa pagine e pagine. Dovremmo scriverla a puntate. Poi siamo in tanti, abbiamo punti di vista diversi.. Nel frattempo meglio che continuiamo a suonare!»