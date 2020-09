Taranto, l'ospedale S.S. Annunziata ha un nuovo pronto soccorso

TARANTO - L’ospedale SS. Annunziata di Taranto ha un nuovo pronto soccorso. Uno spazio completamente ristrutturato, dopo il lavori iniziati alla fine dello scorso anno, e pensato per garantire più efficienza a chi lavora e più comfort per i pazienti.

Ampia zona per l’accoglienza dei pazienti con un bancone per il triage e una sala d’aspetto spaziosa e vivibile, già dotata di una piccola biblioteca e della connessione wireless. «Nuovo anche il look: il nuovo Pronto Soccorso è realizzato in base alle linee guida Hospitality, l’innovativo modello identitario promosso dalla Regione, che uniforma nell’aspetto gli ospedali pugliesi», spiega in una nota il governatore Emiliano presente all'inaugurazione.

«Questo rifacimento ha un valore molto ampio e profondo e non è solo un abbellimento: consente di migliorare il comfort per i cittadini e a diminuire ansie e disagi. Informare, orientare, accogliere in spazi decorosi e dotati di servizi e comfort determina una maggiore efficienza e semplifica l’erogazione dei servizi. Senza trascurare - aggiunge - gli operatori, che potranno lavorare in uno spazio più comodo e funzionale».