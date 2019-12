Castellaneta Marina, auto contro camion Anas: muore una donna

CASTELLANETA - Tragedia sulla Statale «106» Jonica. Pesante è il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco fa alla periferia di Castellaneta Marina. Una donna è morta ed un operaio dell'Anas è stato ricoverato in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Lancia «Musa, ha tamponato un camion dell'Anas i cui operai erano intenti a lavorare in un cantiere. Ad avere la peggio è stata la passeggera dell'autovettura che, a seguito del violento impatto, è stata sbalzata dall'abitacolo. Investito anche uno degli operai, ricoverato in gravi condizioni