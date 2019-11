Mittal, Conte a Taranto. Ressa ai cancelli: «Chiudila». «Calma, parlerò con tutti» Di Maio avverte Governo: «Niente scudo»

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato allo stabilimento ex Ilva di Taranto dove incontrerà i dipendenti accompagnato da alcuni dirigenti del siderurgico. Il premier parteciperà al consiglio di fabbrica permanente di Fim, Fiom e Uilm. Conte è entrato dalla portineria D della fabbrica, quella riservata all’ingresso degli operai. All’ingresso si sono raggruppati operai e rappresentanti di comitati e movimenti con striscioni che chiedono la riconversione economica del territorio.

Al suo arrivo davanti ai cancelli dl siderurgico si è creata una vera e propria ressa: «Parlerò con tutti ma con calma», ha detto il Premier. Botta e risposta con alcuni cittadini che chiedevano di chiudere l’impianto. «Dovete conoscere la situazione», gli ha detto un cittadino. «Sono qui per questo», ha risposto. Alcuni cori inneggiavano la chiusura dell'impianto. Molti sono cittadini del vicino quartiere Tamburi, nel quale si contano i maggiori ambientali e di salute. «Qui ci sono più morti che nascite», dice una madre. «Abbiamo fiducia nelle istituzioni ma non fatela perdere a noi», aggiunge un altro. «Questa città richiede altro - aggiunge un’altra persona - perché continuate a insistere su questa fabbrica».

E in mattinata si è espresso anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Dobbiamo obbligare Mittal a rimanere a Taranto, si stanno rimangiando l'accordo. Mettere sulla strada 5000 persone mi sembra assurdo». E aggiunge_«Questo tema del pretesto neanche Mittal l’ha usato e ora vedo che una parte del sistema, anche mediatico», concentrandosi sull'immunità, «invece di stare con i lavoratori dimostra di stare con Mittal». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine della riunione con i ministri del Movimento. «Se il Pd presenta un emendamento» sullo scudo «è un problema per il governo», sottolinea Di Maio.

Dalle 7 del mattino in corso lo sciopero di 24 ore indetto da Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. Decine di lavoratori dell’appalto sono in presidio nei pressi della portineria imprese. Presenti anche lavoratori diretti e rappresentanti sindacali. I metalmeccanici chiedono «all’azienda l’immediato ritiro della procedura di retrocessione dei rami d’azienda e al governo di non concedere nessun alibi alla stessa per disimpegnarsi, ripristinando tutte le condizioni in cui si è firmato l’accordo del 6 settembre 2018 che garantirebbe la possibilità di portare a termine il piano Ambientale nelle scadenze previste». Fim, Fiom e Uilm sostengono che «la multinazionale ha posto delle condizioni provocatorie e inaccettabili e le più gravi riguardano la modifica del Piano ambientale, il ridimensionamento produttivo a quattro milioni di tonnellate e la richiesta di licenziamento di 5mila lavoratori, oltre alla messa in discussione del ritorno a lavoro dei 2mila attualmente in Amministrazione straordinaria».

Quello che lo stato deve fare è una cosa molto semplice e doverosa: dimostrare serietà. Va tolto ogni alibi a Mittal. Mittal deve essere messo di fronte alle sue responsabilità. Lo Stato deve rimettere esattamente le norme com'erano senza dare alibi a Mittal». Cosi la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, ospite di «Radio1 In Viva Voce» su Rai Radio1.

«Taranto e l’acciaio italiano - ha detto - non si possono permettere migliaia di esuberi. 4 milioni di tonnellate fatte da Mittal significa che su 13 mila persone, 8 mila vanno in esubero. A questi vanno aggiunti 6, 7 mila lavoratori dell’indotto e centinaia di piccole imprese che fanno i lavori all’interno dello stabilimento. Lo Stato - ha aggiunto Bellanova - deve svolgere il suo ruolo. L’acciaio deve essere fatto dagli imprenditori che devono essere competenti e devono avere un grande rispetto per l'ambiente. Tutto si deve fare tranne che far diventare la vicenda Ilva in una vicenda giudiziaria. «Chiudere l’Ilva - ha concluso - non significa risolvere il problema dell’inquinamento. Chiudere l’Ilva significa un cimitero a cielo aperto che continuerebbe a distribuire inquinamento».

UNICREDIT E INTESA SANPAOLO SOSPENDONO RATE MUTUI E PRESTITI PER LAVORATORI - Intesa Sanpaolo sospende le rate dei mutui per gli operai ex Ilva. La banca, si legge in una nota, "per supportare i dipendenti della società ex Ilva, ha deciso di dare la possibilità a coloro che tra i lavoratori del gruppo e dei fornitori sono suoi clienti, di sospendere le rate di mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi, raccogliendo così la proposta della Fabi». La domanda di sospensione, viene specificato, andrà presentata dai dipendenti interessati presso la propria filiale Intesa Sanpaolo, che provvederà a finalizzarla. Intesa Sanpaolo vuole dimostrare la propria vicinanza ai dipendenti ex Ilva e delle aziende fornitrici e alle loro famiglie in questo momento di seria difficoltà - spiega il ceo Carlo Messina - Abbiamo ritenuto che la sospensione di mutui e prestiti fosse un intervento di concreto sostegno per le persone e le comunità locali nell’attuale situazione».

E anche UniCredit ha deciso di sospendere per un periodo fino a 12 mesi le rate dei finanziamenti per i dipendenti e i fornitori dell’azienda clienti della banca, per supportare tutti i soggetti coinvolti nelle difficoltà connesse alla vicenda della società ex ILVA. «Le domande di sospensione - si legge in una nota - potranno essere presentate dagli interessati presso le filiali UniCredit, che forniranno loro tutte le informazioni sull’iniziativa e le modalità di attivazione.

Il nostro Gruppo – spiegano i responsabili per l’Italia di UniCredit Andrea Casini e Remo Taricani - ha voluto mettere in atto un intervento mirato a sostegno dei lavoratori dell’ex Ilva, delle aziende fornitrici e delle loro famiglie che attraversano un momento di grande difficoltà, confermando ancora una volta come UniCredit sia attenta alle esigenze del territorio e, in particolare, della clientela in potenziale condizione di vulnerabilità finanziaria»

IERI CONTE DA MATTARELLA. PRONTI NUOVI COMMISSARI, IDEA NAZIONALIZZAZIONE. LEGA ALL'ATTACCO - Il governo fa mostra di compattezza e determinazione sull'Ex Ilva, ma i vertici dell’acciaieria non cedono di un millimetro. Dopo il primo incontro finito nel nulla, il premier Giuseppe Conte ha detto ai quattro venti che auspica di poter riaprire quanto prima il tavolo di confronto per salvare i ventimila posti di lavoro in ballo, indotto compreso, e attende a ore una risposta. Da ArcelorMittal, però, nessun cenno. E’ lo stallo: da una parte c'è l’Esecutivo, disposto a concedere lo scudo penale ma fermo sulla volontà di far rispettare gli accordi e garantire l’occupazione. Dall’altra c'è la richiesta di cinquemila esuberi e una causa per rescindere il contratto e 'lasciare' Taranto. E l’ipotesi di ricucire con la multinazionale è sempre più remota.

La questione è complessa e gli spiragli pochi. I sindacati giocano la carta dello sciopero, e ne programmano uno di 24 ore in tutti gli stabilimenti. In mattinata Conte sale al Quirinale da un preoccupato Sergio Mattarella, per parlare anche delle misure che possono essere messe in atto. «Qui non ci sono governi attuali e precedenti - è l’appello di Conte - qui non c'è la maggioranza o l’opposizione, per una volta non ci dividiamo, marciamo coesi verso il salvataggio di questo polo industriale». C'è chi ipotizza un intervento di Cdp o la nazionalizzazione. «Stiamo già valutando tutte le possibili alternative - ripete Conte - ma aspetto una proposta dal signor Mittal e vorrei incontrarlo nelle prossime ore». In ogni caso, spiega Conte, se ci sarà il disimpegno da parte di ArcelorMittal, tornerà la gestione commissariale. Il tribunale è l'esito da evitare. Se però sarà proprio un giudice a dover decidere, Conte assicura che il governo ha tutti gli «strumenti giuridici» per affrontare «la battaglia legale del secolo». Nelle norme, spiega il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, manca «l'elemento necessario» a giustificare "il recesso», chiesto dalla multinazionale franco-indiana. «Se una Multinazionale ha firmato un impegno con lo Stato - è la posizione di Luigi Di Maio - lo Stato deve farsi rispettare, chiedendo il rispetto dei patti e facendosi risarcire i danni».

Premier, ministri ed esponenti di maggioranza, compresi Italia Viva e M5S, ripetono come un mantra che quello per il salvataggio dell’ex Ilva deve essere uno sforzo del sistema Paese. «Lo Stato deve essere unito e compatto», dice il presidente della Camera Roberto Fico. Alla luce di questa narrazione, figuriamoci se il governo può apparire diviso. Però, ai Cinque Stelle non piace troppo lo scudo penale, che è uno dei punti più controversi. Allora è una corsa a smontarne la portata. «E' un falso problema, su quello il governo è compatto», assicura Conte ripetendo di averlo detto chiaro e tondo anche Lakshmi Mittal e Aditya Mittal, Ceo e Cfo della multinazionale. E poi, ricorda il premier, nel contratto «non c'è alcun riferimento allo scudo penale». Infatti, spiega, la retromarcia della multinazionale non è dovuta a quello, ma a «un problema di piano industriale, di sostenibilità economica». I dati confortano questa spiegazione: ArcelorMittal ha chiuso il terzo trimestre con una perdita salita a 486,52 milioni euro e un calo della produzione di acciaio da 22,8 a 20,2 milioni di tonnellate. «I rappresentati di ArcelorMittal - dice Patuanelli - ci hanno detto chiaramente che non sono in grado di portare a termine il loro Piano industriale per rilanciare l’Ilva».

In serata Conte incontra prima i sindacati e poi i vertici locali: il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Con loro ha aperto un «tavolo permanente» di crisi, chiedendo di sostenere la difesa, come parti civili, in un eventuale contenzioso giudiziario.

Malgrado gli appelli al fronte comune, l’opposizione attacca la maggioranza. Durante le comunicazioni di Patuanelli alla Camera, i deputati della Lega hanno esposto dei cartelli con la scritta «A casa voi, non gli operai dell’Ilva», gridando "elezioni, elezioni»."Abbiamo al governo dei pericolosi incapaci», dice Matteo Salvini. Mentre per l’azzurra Anna Maria Bernini, «Conte chiama a raccolta tutto il Paese mentre non riesce a chiamare a raccolta nemmeno la sua maggioranza».

