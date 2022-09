Foggia, prima vittoria stagionale: 1-0 sul Francavilla

Si è completata questa sera la terza giornata della serie C di calcio. Nel girone C caratterizzato dal «plotone» apulo-lucano di 8 squadre, hanno chiuso il cerchio le sfide del derby Foggia-Virtus Francavilla e Giugliano-Picerno. Il Foggia trova il primo successo della stagione con una prova già scaccia-crisi. L'1-0 ottenuto sul Francavilla è frutto di una rete del «napoletano» D'Ursi ottenuta all'11' della ripresa. Per il Francavilla è la prima sconfitta stagionale. Da questo risultato viene danneggiato indirettamente il Taranto, che rimane l'unica squadra a zero punti in classifica.

Un punto invece ottenuto dai lucani del Picerno sul campo della campana Giugliano. Sul rettangolo dell'«Alberto De Cristofaro» è un'altalena di emozioni. Sblocca la sfida la squadra di casa al 13' con Salvemini; il Picerno pareggia nella ripresa (57') con De Cristofaro; segue il vantaggio del Picerno, che si affida al fiuto da gol dell'attaccante da serie A di Reginaldo, ex Fiorentina, Siena, Parma e Vasco De Gama. Il brasiliano 39enne sa ancora come bucare i portieri avversari e lo fa al 79'. Ma la sua rete è un'illusione per i compagni di squadra perché il Picerno all'83' viene acciuffato sul pari dal «solito» De Cristofaro. Ma resta per gli ospiti un punto pesante per il prosieguo del campionato.

SERIE C - GIRONE C - 3^ GIORNATA

Ieri, 14 settembre: Monterosi-Juve Stabia 0-1, Monopoli-Avellino 2-1, Messina-Viterbese 1-1, Catanzaro-Latina 5-0, Fidelis Andria-Audace Cerignola 1-2, Gelbison-Potenza 1-1, Pescara-Crotone 0-1, Turris-Taranto 2-1. Oggi 15 settembre, ore 21: Foggia-Virtus Francavilla 1-0, Giugliano-Picerno 2-2.

LA CLASSIFICA

Catanzaro, Crotone 9; Turris 7; Monopoli, Juve Stabia, Delfino Pescara, Audace Cerignola 6; Monterosi, Virtus Francavilla, Picerno, Giugliano 4; Potenza, Foggia, Latina 3; Fidelis Andria, Viterbese, Gelbison 2; Avellino, Messina 1; Taranto 0.

PROSSIMO TURNO - 4^ GIORNATA - 18/09

Audace Cerignola - Catanzaro

Avellino - Acr Messina

Crotone - Monterosi Tuscia

Juve Stabia - Monopoli

Latina - Giugliano

Picerno - Turris

Potenza - Foggia

Taranto - Fidelis Andria

Virtus Francavilla - Gelbison

Viterbese - Pescara