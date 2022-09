Cerignola vince il derby ad Andria, Monopoli firma il bis vincente

Chiuso il grosso della terza giornata della serie C, aspettando i match che riguardano Puglia e Basilicata di stasera Foggia-Virtus Francavilla e Giugliano-Picerno. Ieri, nel gruppo C il big match tra Pescara e Crotone se lo prendono di misura i calabresi. Vittoria per 1-0 e primato grazie alla rete nel secondo tempo di Chiricò. A quota 9 punti, in testa al girone, c'è anche il Catanzaro che domina per 5-0 il Latina e conferma il successo sul campo del Taranto di qualche giorno fa. La Turris è terza da sola con 7 punti dopo il 2-1 in rimonta proprio sul Taranto che resta a secco di punti con un approccio stagionale negativo: in gol Frascatore e Longo. Non porta bene ai rossoblù il ritorno in panchina di mister Ezio Capuano, che si era illuso dell'iniziale vantaggio di Guida.

C'è la seconda vittoria stagionale invece per la Juve Stabia, di misura sul Monterosi per 1-0. Il Monopoli si aggiudica la sentita contesa ai danni dell’Avellino, a cui non basta la rete di Casarini (finisce 2-1). Avellino fermo a un punto così come il Messina, che muove la propria classifica con il pareggio contro la Viterbese ma viene beffato nel finale. ll Monopoli riscatta lo stop di Crotone, acciuffando con personalità il secondo successo stagionale nella sfida interna con l'Avellino. La formazione di mister Laterza (ex Taranto) vola subito sul 2-0 (11' con Starita e al 23' con Montini) per poi subire una rete dai campani all'84' con Casarini. Ma i biancoverdi vincono come illustra il 2-1 finale.

Il derby pugliese tra Andria e Cerignola è conquistato dagli ospiti che in classifica sono a 6 punti. Impresa dell'Audace al «Degli Ulivi» con un 2-1 di misura. I foggiani conquistano la seconda vittoria consecutiva, attraverso i marchi da rete di da Neglia e Malcore. Per i padroni di casa Orfei dimezza solo lo svantaggio.

Il Potenza acciuffa un pari insperato al 95' con Matino sul campo del Gelbison. I padroni di casa salernitani avevano difeso nel corso di tutta la gara il vantaggio maturato 27′ in virtù di un tiro di De Sena. Nella ripresa erano stati capaci anche di raddoppiare, ma la rete era stata annullata per fuorigioco. Nei minuti di recupero, poi, la beffa firmata dal Potenza.

SERIE C - GIRONE C - 3^ GIORNATA - 14/09

Monterosi-Juve Stabia 0-1, Monopoli-Avellino 2-1, Messina-Viterbese 1-1, Catanzaro-Latina 5-0, Fidelis Andria-Audace Cerignola 1-2, Gelbison-Potenza 1-1, Pescara-Crotone 0-1, Turris-Taranto 2-1. Oggi 15 settembre, ore 21: Foggia-Virtus Francavilla, Giugliano-Picerno

LA CLASSIFICA TEMPORANEA

Catanzaro, Crotone 9; Turris 7; Monopoli, Juve Stabia, Delfino Pescara, Audace Cerignola 6; Monterosi, Virtus Francavilla 4*; Giugliano*, Potenza 3, Picerno*, Latina; Fidelis Andria, Viterbese, Gelbison 2; Avellino, Messina 1; Foggia 0*, Taranto 0.

* una gara in meno

PROSSIMO TURNO - 4^ GIORNATA - 18/09

Audace Cerignola - Catanzaro

Avellino - Acr Messina

Crotone - Monterosi Tuscia

Juve Stabia - Monopoli

Latina - Giugliano

Picerno - Turris

Potenza - Foggia

Taranto - Fidelis Andria

Virtus Francavilla - Gelbison

Viterbese - Pescara