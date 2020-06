I 206 anni dell’Arma dei carabinieri: festa a Matera e Potenza in forma ridotta

Ricorre oggi il 206° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che quest’anno assume un significato ancora più profondo in quanto coincide con il centenario della concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell’Istituzione, per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale. Era il 5 giugno 1920 e da allora in questa data si celebra la Festa dell’Arma, nata come “Corpo dei Carabinieri reali” il 13 luglio del 1814. Il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, il Comandante Generale, Gen C.A. Giovanni Nistri, e i Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Opera Nazionale di Assistenza per Orfani dei Militari dell’Arma hanno onorato la ricorrenza rendendo omaggio questa mattina ai Caduti, con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma. Le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di prevedere la tradizionale cerimonia militare, ma come ha ricordato il Comandante Generale nel messaggio rivolto a tutti i carabinieri “la solennità ideale della ricorrenza è interamente riposta nella confermata adesione di tutti ai valori fondanti dell’Istituzione. Tali principi sono emblematicamente sottesi nella concessione, esattamente cento anni fa da oggi, della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla nostra gloriosa Bandiera e hanno ricevuto rinnovata attestazione nelle attività condotte durante l’emergenza sanitaria. Sin dal suo insorgere l’Arma tutta, dai minori livelli ordinativi in su e ovunque sul territorio nazionale, ha rappresentato la più immediata espressione della prossimità dello Stato ai cittadini, dimostrandosi ancora una volta concreta interprete di quel ruolo di rassicurazione, solidarietà e protezione che è patrimonio unanimemente riconosciuto della Sua storia”.

A MATERA - La cerimonia nella città dei Sassi si è svolta presso la caserma “M.O.V.M. Magg. Rocco Lazazzera”, sede del

Comando Provinciale, dove i Carabinieri hanno improntato la cerimonia alla massima sobrietà. Il Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Samuele Sighinolfi, alla sola presenza del Rappresentante della Prefettura, Dott.ssa Emilia Capolongo, ha prima proceduto all’alzabandiera solenne e, successivamente, sulle note del “silenzio di ordinanza”, ha deposto una corona di alloro, in memoria dei caduti dell’Arma, alla targa commemorativa posta all’ingresso della caserma.

A POTENZA - Cinquecentoquattordici persone arrestate e 5.884 denunciate in stato di libertà: sono due delle cifre più significative dell’attività svolta in un anno dai Carabinieri, in Basilicata. I dati sono stati resi noti stamani, a Potenza, dal comandante della legione Carabinieri "Basilicata», generale di brigata Rosario Castello, in occasione della cerimonia per i 206 anni dalla fondazione dell’Arma.

La manifestazione, in forma ridotta, si è svolta nella piazza d’armi della storica caserma «Lucania», dove nei prossimi mesi troverà sede il polo logistico, continuando così l’accorpamento nell’antico edificio di tutte le specialità e gli uffici dell’Arma a Potenza. I numeri - ha detto Castello ai giornalisti - «danno atto del lavoro svolto ma non dicono tutti gli sforzi che i Carabinieri hanno fatto, in ogni stazione, per stare vicini alla popolazione in questo periodo di emergenza sanitaria. Sforzi che, però - ha aggiunto - sono stati molto apprezzati dagli amministratori locali e dalla gente, che continua a considerare i Carabinieri un sicuro punto di riferimento».

Nell’ultimo anno, in Basilicata, i Carabinieri - che hanno portato a termine alcune importanti inchieste ed operazioni anche contro la criminalità organizzata - hanno controllato 120 mila persone e 150 autoveicoli e hanno sequestrato oltre 140 chili di droga, 12 mila piante di cannabis indica, 294 armi di vario genere e 1.770 munizioni. Sono state rilevate circa 12 mila contravvenzioni al Codice della strada (258 per guida in stato di ebbrezza e 49 sotto l’effetto di droga).