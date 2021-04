Potenza, un beauty-case con cosmetici donati alle mamme più bisognose

POTENZA - In occasione della festa della mamma, l'associazione Avanti gli ultimi di Antonella Tancredi ha organizzato una raccolta di prodotti cosmetici da regalare alle mamme delle famiglie assistite.

Le volontarie dell'associazione hanno già preparato decine di sacchetti beauty-case che verranno omaggiati alle donne insieme ai prodotti cosmetici che tantissimi potentini stanno portando nella sede dell'associazione Boutique del cuore in via Sabbioneta. Per chi volesse altre informazioni il numero al quale rivolgersi è 388 6547681.