Potenza, vaccini anti Covid a over 80: nonostante la neve al via somministrazione seconda dose

POTENZA - Ha ripreso quest'oggi, nonostante il maltempo e la neve, la campagna vaccinazioni anti Covid nel Potentino. Ad essere vaccinato non solo il personale scolastico ma anche gli anziani over 80 con la seconda dose.

Nella tensostruttura allestita in uno dei parcheggi dell'ospedale San Carlo di Potenza, infatti, secondo un calendario diffuso dall'Asp Basilicata, è in programma il richiamo della campagna di vaccinazione anti Covid-19 per i cittadini di Potenza ultra ottantenni che hanno già effettuato la prima dose.

Tanti i «nonnini» e le «nonnine» che, nonostante il freddo, assistiti dal personale volontario, si sono messi in fila per aspettare il proprio turno. La registrazione dei pazienti avviene in una tenda dove, fino a qualche giorno fa, erano effettuati i tamponi in modalità «drive through».

«Stiamo assistendo a qualcosa di ammirevole, per la determinazione e la preparazione - dicono alcuni volontari -. Abbiamo predisposto tutto al meglio, sulla base delle disposizioni della direzione aziendale, consapevoli anche di doverci attrezzare per le incombenze non solo di carattere sanitario, ma anche per l’eventuale supporto nella fase di compilazione dei documenti e dell’anamnesi. E invece, tanti sono gli anziani che arrivano quasi tutti con la modulistica ben completata e sapendo bene ciò che va fatto».