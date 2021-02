Potenza, a 100 anni si vaccina contro il Covid: la forza di nonna Anna Lucia

Vaccinarsi a 100 anni contro il Covid: è quello che è successo poco fa a Potenza, alla signora Anna Lucia Corvino, nata il 12 dicembre 1920 nel capoluogo lucano. Un secolo di vita e tanta voglia di proteggerla: la signora, come dimostrano le foto insieme alla figlia Maria Teresa, si è sottoposta oggi alla vaccinazione, rientrando nella fascia over 80 che sta ricevendo le dosi in questi giorni.

foto Tony Vece