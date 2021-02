Potenza, le foto della strada franata: oggi le famiglie evacuate rientrano a casa

POTENZA - A vedere con la luce del sole il luogo dove ieri, a causa di una frana provocata dal maltempo, è venuta giù parte di una strada privata su via Trenta Carlini, fa venire i brividi. Lo smottamento avrebbe potuto causare una tragedia e, solo per un caso fortuito, non ci sono stati nè feriti nè vittime.

Si temeva che sotto i cumuli di terra e detriti ci potesse essere qualcuno ma fortunatamente le ricerche subito avviate da parte dei vigili del fuoco e degli uomini della Protezione civile, anche con l'ausilio dei cani, hanno dato esito negativo. L'intera zona è stata isolata e cinque famiglie, che ieri erano state evacuate a scopo precauzionale, entro la giornata di oggi dovrebbero rientrare nelle proprie abitazioni. I gruppi familiari (18 persone in tutto) hanno trascorso la nottata in alcuni alberghi della zona. A coordinare le operazioni di sgombero e di ricerca è intervenuto direttamente sul posto il sindaco di Potenza, Mario Guarente.