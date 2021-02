Potenza, frana una strada per il maltempo: sgomberate 5 famiglie, ricerche con i cinofili

Cinque famiglie sgomberate, paura e per ora nessuna vittima - ma sono in arrivo le unità cinofile per ricerche - a causa di una frana provocata dal maltempo a Potenza che ha determinato il cedimento di una strada privata su una pubblica, via strada Carlini. Lo smottamento è avvenuto in serata dopo una ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo lucano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile che hanno isolato la zona e iniziato le ricerche. Tuttavia, le operazioni sono ostacolate non solo dall'oscurità - la zona è stata illuminata da fotoelettriche - ma anche da alberi e masse di detriti che si sono rovesciate sull'asfalto oltre che dalla pioggia che si sta abbattendo senza sosta.

La zona è stata chiusa al traffico, è arrivato anche il sindaco Guarente che ha emesso una ordinanza di sgombero per le famiglie che occupano cinque abitazioni nella zona interessata dalla frana: si tratta di 18 persone che troveranno una sistemazione provvisoria in un albergo. Come detto, allo stato non si registrano vittime, ma sul posto stanno intervenendo anche le unità cinofile da Matera per sgombrare il campo da ogni dubbio.