«Ci avete rotto il clima»: a Potenza la marcia verso la sede della Regione

«Ci avete rotto il clima» è uno dei tantissimi cartelli esposti dai giovani potentini stamani, a Potenza, per il «Friday for future» la manifestazione in difesa dell’ambiente che si sta svolgendo in tutto il Paese sull'onda delle proteste avviate da Greta: sono stati circa un migliaio gli studenti che si sono radunati in piazza don Bosco, per partecipare al corteo che giungerà davanti alla sede della Regione Basilicata, dove oggi è in programma una riunione straordinaria dedicata al referendum sulla legge elettorale chiesto dalla Lega. Oltre mille studenti si sono radunati anche a Matera, dove si svolge un altro corteo.

Tra cori e striscioni - conditi con selfie e storie su Instagram, per mostrarsi anche ai «colleghi» in tutta Italia - gli studenti, con i rappresentanti di sindacati e associazioni, hanno chiesto maggiore rispetto per l’ambiente e politiche in grado di unire i concetti di ecologia e di sviluppo: «Il mondo brucia mentre noi cerchiamo un portacenere», oppure «il clima cambia, perché noi no» sono solo alcuni degli slogan utilizzati oggi a Potenza, per uno sciopero che «non vuole essere, come tanti dicono - hanno spiegato alcuni giovani - un modo per non andare a scuola: noi, come Greta, vogliamo sollevare un problema che è davanti agli occhi di tutti, ma non chiedete a un 16enne di dare soluzioni specifiche, questo spetta agli scienziati e ai politici».

(foto Potenza Tony Vece, foto Matera Genovese)