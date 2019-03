Potenza, furto bis nella gioielleria del centro in via Cavour

Hanno agito in piena notte. Nel silenzio della città. Sapevano di essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza, ma non hanno battuto ciglio: armati di due pesanti mazze hanno sfondato la vetrina della gioielleria «Gallery Gioielli» di via Cavour, nel capoluogo lucano. All’interno è scattato il sistema di allarme e il locale è stato invaso da fumo, ma i due sono riusciti ugualmente a rompere alcune vetrine e a rubare gioielli per diverse migliaia di euro. Poi sono fuggiti, probabilmente aiutati da complici, non prima di aver sistemato sulla strada grossi pneumatici, a cui hanno dato fuoco, cassonetti dei rifiuti e una catena. L’intento? Ritardare l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine. «Modus operandi» che ricalca il meccanismo utilizzato dai contrabbandieri al porto di Napoli, pronti a riempire di ostacoli la strada che lasciano alle loro spalle, in modo da garantirsi più tempo per la fuga.È il secondo furto nel giro di due settimane ai danni della gioielleria.