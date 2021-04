Vaccini: al via in Puglia dosi a 79enni, nessun assalto

BARI - Code regolari ai punti vaccinali è nessun assalto come si era invece temuto ieri dopo che la Regione Puglia ha aperto la somministrazione dei vaccini anche senza prenotazione agli under 80 a partire oggi dai 79enni, cui si aggiungeranno domani i 78enni e così via in ordine di anzianità fino ai 60enni.