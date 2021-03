Vaccini Covid, prima dose entro oggi a 730 operatori scolastici nel Barese

BARI - Entro oggi in provincia di Bari saranno vaccinati 730 operatori scolastici. Questa mattina al Palalaforgia di Bari medici, infermieri e assistenti sanitari hanno vaccinato 144 operatori della scuola Balilla Imbriani e dell’istituto «Pietro Alberotanza» Suore Minime della Passione, tra personale docente e non.

Tre le postazioni allestite all’interno della struttura messa a disposizione del Comune di Bari dove si sono svolte per tutta la mattinata le somministrazioni.

A Villa Belvedere di Altamura saranno vaccinati tra mattina e pomeriggio 286 operatori scolastici, docenti e non docenti, di 5 scuole per l’infanzia. Somministrazioni in corso anche nella palestra dell’istituto Valente di Molfetta con altri 300 operatori scolastici di Molfetta e Corato vaccinati tra mattina e pomeriggio.