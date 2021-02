Scuola, sit in di protesta questa mattina contro ordinanza Regione che impone Dad

BARI - Continua a far discutere l'ordinanza del Presidente Emiliano che non dà più facoltà di scelta alle famiglie sulla didattica in presenza. Il fronte si divide vedendo in prima linea quei genitori che chiedono di portare i loro figli a scuola e che non hanno alcun tipo di permesso sul lavoro.

Il Comitato per il diritto alla Salute e all’istruzione e Priorità alla scuola Puglia ha organizzato questa mattina dinanzi a tutte le scuole un presidio: «Il Presidente Emiliano, tra un pomodoro secco e l’altro, ha messo sott'olio i diritti ancora una volta. Nell’ordinanza odierna, scrive per quindici giorni ma sappiamo bene che il periodo potrebbe facilmente allungarsi. Tutti in DDI salvo alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali ed alunni con «ragioni non diversamente affrontabili».

E ancora: «La Puglia è in zona gialla, quindi tutto aperto, tranne tutte quelle attività per l'apprendimento, l'educazione e la cura della salute fisica e mentale dei bambini, dei e delle adolescenti. Per l'ennesima volta in Puglia si richiudono le scuole. Ancora una volta (con tutte le sue conseguenze) le istituzioni regionali, col beneplacito dei sindacati confederali, scaricano le loro responsabilità sulla scuola, abbandonandola a sé stessa».