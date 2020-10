A Bari ottobre come giugno: la domenica c'è chi va ancora al mare

BARI - Una calda domenica al mare a Bari: peccato che sia il 4 ottobre. Dopo il forte vento di scirocco che ha sferzato la città in questi giorni, i cittadini hanno colto l'occasione della temperatura mite e si sono fiondati in spiaggia per l'ultimo bagno prima dell'arrivo dell'autunno. In tanti si sono concessi una nuotata a Pane e Pomodoro e al Canalone in zona San Girolamo, mentre come da tradizione alcuni hanno sfruttato la domenica libera per far visita alla Campionaria, rigorosamente con la mascherina.