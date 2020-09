Tamponi drive-in a Polignano a Mare

POLIGNANO A MARE - Decine di auto erano già in fila dalle 8 di questa mattina davanti all’area allestita dalla Protezione civile per fare i tamponi in modalità 'drive-in', quindi direttamente in macchina, a coloro che sono stati a stretto contatto con i 78 dipendenti dell’azienda ortofrutticola «Sop», a Polignano a Mare, che ieri sono risultati positivi al Covid.