Potenza, i controlli notte e giorno per le norme sul coronavirus: 42 denunciati

Proseguono notte e giorno i controlli delle Forze dell'ordine a Potenza per verificare il rispetto delle norme di contenimento per il coronavirus stabilite dal Dpcm dell'11 marzo scorso che limita le possibilità di movimento. Le immagini mostrano i posti di blocco della Polizia in centro città e in periferia, sia in ore notturne che di giorno. Chi non rispetta il provvedimento ed esce di casa non per motivi di necessità (lavoro, salute e quei casi previsti) viene denunciato penalmente. Andare in giro significa aumentare il rischio di contagi.

Quarantadue persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine, secondo quanto riferisce la prefettura di Potenza. Le forze dell’ordine e la polizia locale hanno controllato ieri 1.033 esercizi commerciali e 689 persone, 42 delle quali sono state denunciate. Dall’11 marzo i controlli nel Potentino hanno riguardato 3.901 persone (177 delle quali sono state denunciate) e 4.117 esercizi commerciali, con tre titolari denunciati e undici sanzionati amministrativamente.