Natale a Bari, si accende il mega albero da 100mila led: dall'alto è una meraviglia

Migliaia di persone in piazza Ferrarese a Bari per l'accensione del grande albero di Natale allestito dall'Amgas. Un vero e proprio rito, un appuntamento annuale che accende il Natale nel capoluogo in concomitanza con la festa di San Nicola. Un gioco di luci ha illuminato uno scorcio della città vecchia mentre una folla numerosa ha fatto da cornice al mega albero alto 14 metri, visibile dall'alto grazie a 100mila led che hanno costituito l'addobbo. A dare il via all'accensione il sindaco Antonio Decaro che ha coinvolto tutti i presenti ad abbracciarsi richiamando così il messaggio "Amore" che campeggiava sull'albero. A dare un tocco ulteriore di magia ci saranno le proiezioni sugli edifici che circondano il grande albero, con luci blu che richiamano il colore del mare e fiocchi di neve simili ai rosoni delle nostre chiese.A salutare l'evento una batteria di fuochi pirotecnici.