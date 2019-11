Migranti, Alan Kurdi: le foto degli 88 sbarcati a Taranto tra abbracci e sorrisi

TARANTO - Si è concluso nell’arco di un’ora lo sbarco degli 88 migranti a bordo della nave Alan Kurdi, arrivata al porto di Taranto. Fra di loro sono stati al momento identificati cinque minori non accompagnati e una sola donna. Ecco le immagini dell'attracco della nave al porto ionico e il relativo sbarco dei suoi passeggeri, provenienti da Nigeria, Gambia, Guinea, Camerun e Senegal. Tre uomini sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: il primo per una bronchite acuta, il secondo per sospetta broncopolmonite e il terzo per un dolore acuto al torace. Gli altri 85 migranti sbarcati sono invece in buone condizioni di salute. Fra di loro sono stati identificati cinque minori non accompagnati.Lo ha comunicato il direttore del 118 della provincia di Taranto, Mario Balzanell. Uno di loro, una volta a terra, si è inginocchiato e ha baciato il suolo, gli altri invece hanno stretto in un abbraccio i loro soccorritori.