Inaugurato ad Adelfia il nuovo ponte cavalcaferrovia «Ernesto Macchia»

ADELFIA - È stato inaugurato questa mattina dal presidente della Regione Puglia, dall’assessore regionale all’Ambiente e dal sindaco di Adelfia il cavalcaferrovia delle Ferrovie Sud Est finanziato con un accordo di programma della Regione e Puglia del 6 agosto del 2002. Un’opera molto attesa dalla popolazione.

Come ha spiegato il presidente della Regione, questo intervento è stato realizzato grazie alla giusta determinazione che ha saputo superare numerose difficoltà burocratiche che avevano resto questa vicenda molto complessa negli anni. Un ponte è un’opera importante per la sicurezza stradale, per rendere più veloce il transito di mezzi, per salvare la vita di una persona in ambulanza e per tutte quelle piccole e grandi esigenze quotidiane che, appunto, un ponte agevola, ha spiegato il Presidente della Regione.

I lavori, costati 218mila euro sono stati completati un anno fa. Questa mattina alle ore 9 l’ultimo atto, l’accordo che consegna la gestione del cavalcaferrovia da Fs al Comune di Adelfia. Il cavalcaferrovoa sarà intitolato ad Ermanno Macchia, sindaco socialista di Adelfia della fine degli anni ‘90.