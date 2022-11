Gallipoli, controlli della Capitaneria di Porto: fioccano le multe

GALLIPOLI - Prosegue l’attività della Capitaneria di porto di Gallipoli di pulizia di banchine nell’area portuale di Gallipoli in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Le attività di recupero straordinario di diversi rifiuti hanno riguardato le diverse aree portuali di Gallipoli e rappresentano un’occasione per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e del mare con l’intento inoltre di rendere il porto pulito ed ospitale in occasione dell’arrivo della nave passeggeri Amadea previsto nella mattinata di domani e dei turisti in transito.

Ed è sempre in materia di rifiuti che a bordo di uno yacht è stato constatato, durante un’ispezione della Guardia Costiera di Gallipoli, un illecito amministrativo derivante da una dichiarazione non veritiera sulle informazioni relative ai rifiuti di bordo. E’ stata pertanto irrogata relativa sanzione amministrativa al Comandante e all’Armatore dell’unità di 3.333 euro. Inoltre, nel corso della quotidiana attività di vigilanza nelle aree operative del porto di Gallipoli, il personale militare ha proceduto ad accertare nei giorni passati la sosta di veicoli non autorizzati e ad elevare otto sanzioni amministrative per l’inosservanza del regolamento per la circolazione e l’uso degli spazi demaniali nelle aree portuali di Gallipoli”.

In particolare, notevole intralcio veniva creato mediante la presenza di carrelli, la cui sosta non avveniva negli spazi a tal fine appositamente delimitati e per i quali si è disposta l’irrogazione della sanzione amministrativa e la relativa rimozione a cura dei relativi proprietari. La sosta e la fermata dei veicoli, laddove consentita, non deve mai avvenire entro la fascia dei 5 metri dal ciglio banchina, ridotto a 2 metri per gli automezzi che eseguono operazioni di carico/scarico, limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento di dette operazioni e che la velocità massima di circolazione deve essere ridotta.

Le aree portuali operative di Gallipoli sono “aree di lavoro” date le peculiari caratteristiche delle molteplici attività che ivi si svolgono; pertanto il rispetto delle corrette norme generali di comportamento consente lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali per la salvaguardia della propria incolumità e di quella altrui e la prevenzione di infortuni. Nell’ambito della vigilanza giornaliera è emerso altresì l’ormeggio non autorizzato preventivamente di un Peschereccio presso la Banchina denominata Carlo e Niccolò Coppola del porto di Gallipoli, in violazione alla disciplina prevista dall’Ordinanza sulla destinazione d’uso dei moli e delle banchine di Gallipoli dove, nel caso specifico, nel tratto della banchina cosiddetta “di transito”, l’ormeggio è consentito per le unità da diporto appunto in transito, che potranno sostarvi per un massimo di 5 giorni. Per tale violazione è stata irrogata da parte dei militari al Comandante del Motopeschereccio, la sanzione amministrativa di 2.064 euro.