Delusione Bari: al San Nicola perde 1-3 contro la Viterbese. I risultati di tutte le pugliesi e lucane

Delusione Bari al San Nicola: la partita degli uomini di Cornacchini contro la Viterbese Castrense finisce 1-3. Il Bari ha pareggiato al 67' con Antenucci su rigore, dopo il gol di Tounkara, ma poi i laziali hanno dilagato: Bezziccheri al 76' e di nuovo Tounkara al 91'. Prossimo appuntamento per i galletti domenica prossima, 8 settembre, alle 15 in casa del Rieti.

I RISULTATI DELLE SQUADRE PUGLIESI E LUCANE - Brutta sconfitta per il Monopoli, che ieri in trasferta si è fatto superare per 2-0 dalla Paganese. È andata meglio al Picerno, che ha vinto in casa contro il Rieti per 2-1 (gol di Kosovan e Bertolo), mentre il Potenza si è fatto sconfiggere in trasferta dalla Ternana per 1-0. Male anche la Virtus Francavilla, che dopo essere passata in vantaggio con Perez al 26' si fa rimontare e sconfiggere in trasferta dal Catania. È andata meglio al Bisceglie, che in casa ha pareggiato 1-1 contro il Catanzaro: la rete dei pugliesi è un autogol di De Risio, al 24'.

(foto Luca Turi)