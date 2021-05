«La strada non è una giungla», studenti pugliesi premiati

Bari - Concluso con la premiazione degli studenti il concorso indetto dalla Regione «La strada non è una giungla». Si tratta della quarta edizione di un progetto realizzato da Asset, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale dedicato alla promozione della sicurezza stradale nelle scuole.

Il concorso, coordinato Pierpaolo Bonerba, responsabile del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale, è stato realizzato su una piattaforma web, ( http://lastradanoneunagiungla.regione.puglia.it ) trasformandosi in un efficace strumento

didattico somministrato attraverso un quiz multimediale a risposta multipla. Il progetto, inserito nel catalogo del Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole, ha visto l’adesione di 99 istituti di primo e di secondo grado: 29 della Città metropolitana di Bari, 11 della provincia di Andria, Barletta e Trani, 13 della provincia di Brindisi, 10 della provincia di Foggia, 14 della provincia di Lecce e 22 della provincia di Taranto. La fase finale Campionato, sospesa a causa dell’emergenza pandemica nel mese di marzo 2020, è stata portata a termine nei mesi di ottobre e dicembre 2020. Gli studenti coinvolti sono stati 8.621, dagli 11 ai 18 anni, guidati da 153 docenti tutor.

I VINCITORI - Scuole secondarie di primo grado: prima classificata Annalisa Persia della Cassano – De Rienzo di Bitonto. Scuole secondarie di secondo grado: primo classificato Claudio Corrente della Da Vinci di Martina Franca. Per l’Area Metropolitana di Bari sono stati premiati gli alunni delle scuole: Marconi- Hack di Bari, della Da Vinci di Molfetta, della Cassano – De Rienzo di Bitonto. Per la BAT sono stati premiati gli alunni della scuola Moro di Barletta. Per la provincia di Brindisi sono stati premiati gli alunni della scuola Da Vinci di Fasano, della Agostinelli di Ceglie Messapica, dell’Ic di Latiano e gli alunni della Paradiso- Tuturano. Per la provincia di Foggia sono stati premiati gli alunni della scuola Giannone-Masi di Foggia. Per la provincia di Lecce sono stati premiati gli alunni della scuola Montalcini di Casarano e della Ingusci di Nardò. Per la provincia di Taranto sono stati premiati gli alunni della scuola Pascoli di San Giorgio Ionico, della Da Vinci di Martina Franca, dell’Ic Manzoni di Lizzano e dell’Ic Giovanni XXIII di Martina Franca.