Coronavirus Puglia, cala numero contagiati: 4 nelle ultime 24 ore, un morto nel Leccese. Fase 3, tamponi dopo 72 ore per chi arriva dalla Grecia

Di nuovo numeri ad una sola cifra i contagiati in Puglia nelle ultime 24 ore. Infatti, secondo i dati resti noti dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, sono stati effettuati 920 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 4 casi positivi: 3 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Foggia. Purtroppo è stato anche registrato un decesso in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 268294 test. 3982 sono i pazienti guariti, 325 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4862 così suddivisi: 1589 nella Provincia di Bari; 390 nella Provincia di Bat; 681 nella Provincia di Brindisi; 1268 nella Provincia di Foggia; 610 nella Provincia di Lecce; 290 nella Provincia di Taranto; 34 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

«Nella giornata odierna abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività al Sars-Cov2. Di questi - spiega G della ASL Bari, Antonio Sanguedolce - una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell’attività di triage in struttura sanitaria. Il Dipartimento di Prevenzione resta impegnato nel lavoro di tracciamento e di sorveglianza epidemiologica». «Oggi in provincia di Foggia - aggiunge il Dg Asl Foggia, Vito Piazzolla - si registra un solo nuovo caso, di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti».

FASE 3, TAMPONI IN 72 ORE PER CHI RIENTRA DALLA GRECIA - «Il dipartimento promozione della Salute della Regione Puglia comunica che procede nei tempi previsti l’effettuazione dei tamponi per tutti coloro che sono arrivati in Puglia, a partire dal 12 agosto, da Grecia, Malta, Spagna e a partire dal 13 anche dalla Croazia». E’ quanto viene comunicato attraverso una nota stampa. Il dipartimento ricorda che chi rientra da questi Paesi «deve autosegnalare la propria presenza sul sito della Regione e mettersi in isolamento fiduciario». Il tampone in Puglia, a differenza di quanto disposto dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza, viene effettuato dopo le 72 ore dal rientro e solo dopo l’esito negativo la quarantena può essere interrotta.

«Sono al lavoro - dicono dal dipartimento Salute - laboratori pubblici, laboratori privati e drive-through per effettuare i tamponi nei tempi previsti». Sono 13 i laboratori di analisi pubblici. Per effettuare i test è operativa anche la rete di Drive-through, postazioni per effettuare il tampone senza scendere dalla propria auto, per evitare attese e disagi e ridurre al minimo i tempi di isolamento fiduciario. I Drive-through sono attivi al momento nelle strutture territoriali Asl di Altamura, Noicattaro, Giovinazzo, Alberobello, Bari all’ex Cto. Due i Drive-through in provincia di Lecce, Cittadella della salute - Lecce, ingresso Via Miglietta 5; e Ospedale Panico di Tricase. Da giovedì 20 agosto sarà attivo a Brindisi un drive-through al varco 3, ingresso fornitori, dell’ospedale Perrino. Sono 6 i drive-through in provincia di Foggia: attivi a Cerignola, Foggia e Torremaggiore. E attrezzate per eventuale utilizzo a Monte Sant'Angelo, San Marco, Manfredonia. In provincia di Taranto è attiva una postazione drive-through a Massafra e fra tre giorni sarà attivo il drive-through a Manduria. La Asl Bat ha attivato 3 postazioni drive-through: 1 già attiva ad Andria e altre 2 attivabili all’occorrenza a Trani e Bisceglie. A queste strutture si aggiunge la rete dei laboratori privati che effettuano i test molecolari. Sino al 31 agosto chi rientra dal Grecia, Malta, Spagna e Croazia, trascorse almeno 72 ore dal suo ingresso in Puglia, può scegliere di recarsi presso un laboratorio della rete privata per effettuare il tampone.

3 NUOVI CONTAGI A VALENZANO -

LO SFOGO DI UNA PUGLIESE RIENTRATA DALLA GRECIA - La decisione della Regione di imporre la quarantena con annesso tampone obbligatorio al rientro dalle vacanze in Paesi a rischio ha generato parecchia paura e agitazione tra gli utenti. Ci scrive, Paola, rientrata dalla Grecia il 12 agosto scorso che sfoga tutta la sua preoccupazione in una lunga lettera

Nelle foto i tamponi che vengono eseguiti su base volontaria in diverse sedi individuate dalla ASL Bari.