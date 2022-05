Foggia, una camminata contro il cancro per le vie del centro

FOGGIA - Una camminata per dire no al cancro: si è tenuta questa mattina la “Quinta Camminata non competitiva” organizzata in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. Il raduno è avvenuto in piazza Giordano e l'arrivo era previsto a Parcocittà, nel polmone verde cittadino di Parco San Felice.

In concomitanza con la Festa della Mamma, l’evento è stato organizzato dalla ASL FG – Puglia Salute, dall’ASD Runners Parco San Felice Correre Donna, dal Med-Food anticancer program.

“Contro il cancro la prevenzione è per sempre” il claim dell’evento, che chiama a raccolta tutti i cittadini, grandi e piccoli, per una salutare e formativa camminata, momento educativo per un corretto stile di vita e di alimentazione, per sensibilizzare la popolazione a sottoporsi e aver fiducia della sanità come prevenzione e cura.

All’evento hanno aderito varie associazioni locali, con il patrocinio delle istituzioni locali e regionali.