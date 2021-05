Un morto a Foggia, ennesima tragedia della strada

Foggia - Incidente mortale sulla circonvallazione, all'incrocio tra Via Gioberti e via Castelluccio. Uno scooter si è scontrato con un'Audi: il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed ha perso la vita. Traffico ancora bloccato. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per i rilievi.