Foggia, tir carico di ferro si ribalta sulla SS16: un morto e un ferito

Incidente mortale questa mattina sulla SS16, a pochi chilometri da Foggia: un camion proveniente da San Severo, con a bordo due persone, si è ribaltato sulla carreggiata. Trasportava ferro, e ancora non si conoscono le cause dlel'incidente. Il passeggero è morto sul colpo, il conducente è stato portato in ospedale al Policlinico Riuniti.

Provvisoriamente chiuso il tratto stradale al km 656,900.

(foto Maizzi)