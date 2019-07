Foggia, lavori agli Ospedali Riuniti: cambia la viabilità fino all'anno prossimo

FOGGIA - Lavori agli Ospedali Riuniti di Foggia: cambia la viabilità. A partire da giovedì 25 luglio e fino al 31 gennaio 2020, per lavori di integrazione sul tronco fognario di via Luigi Pinto e per lavori di riqualificazione urbana del Policlinico di Foggia, in tutta l’area limitrofa agli Ospedali Riuniti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di circolazione, disposti dall’ufficio 'Mobilità e traffico' del Comune di Foggia, con ordinanza dirigenziale n. 368 del 23/07/2019.

A partire dal giorno 25 luglio 2019 e sino al 31 gennaio 2020 l’Istituzione del senso unico di marcia su Via L. Perosi in senso antiorario come da segnaletica stradale preventivamente apposta con Istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” su tutto il fronte, ambo i lati, l’ingresso/uscita Maternità (nuovo accesso su Via L. Perosi).

A partire dal giorno 29 luglio 2019 e sino al giorno 31 gennaio 2020 i seguenti provvedimenti di circolazione: chiusura al traffico veicolare ed Istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” della carreggiata unidirezionale di Via L. Pinto (tratto compreso tra Via Martiri di Via Fani e ingresso Ospedali Riuniti lato Maternità); istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata di Via L. Pinto (tratto compreso tra Via Martiri di Via Fani e ingresso Ospedali Riuniti lato Pronto Soccorso) ad esclusivo utilizzo delle Ambulanze, dei mezzi privati in emergenza, delle Autorità, della Forza Pubblica e dei residenti; restringimento della carreggiata in corrispondenza della rotatoria di Via Martiri di Via Fani intersezione Via L. Pinto lato Ospedali Riuniti; istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” su Via Napoli (tratto e direzione di marcia compresi tra Via Martiri di Via Fani ed ingresso Ospedali Riuniti); prolungamento dello spartitraffico a mezzo di New Jersey su Via Napoli sino all’ingresso del CUS; realizzazione di una rotatoria temporanea, a mezzo New Jersey, in Via Napoli in prossimità dell’ingresso al CUS; installazione di nuovo Impianto Semaforico su Via Napoli altezza civico 20 uscita polo Biomedico.

Con la stessa ordinanza dirigenziale, viene disposto il dislocamento del Capolinea ATAF da Via L. Pinto a Via Martiri di Via Fani.