Brescia - Lecce, tre reti regalano la vittoria ai lombardi: i momenti migliori del match

I giallorossi in trasferta a Brescia perdono 3-0: le reti di Jhon Chancellor, al 32', Ernesto Torregrossa, al 44', e Nikolas Spalek, al 61'. Una sconfitta significativa per i salentini in questa 16esima giornata di campionato: ora gli uomini di Liverani dovranno concentrarsi sulla prossima sfida, in programma il 22 dicembre, domenica prossima, in casa contro il Bologna.