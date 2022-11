BRINDISI - Il maltempo fa volare i gabbiotti della Security al porto di Brindisi e restano feriti una vigilantes e un finanziere.

È accaduto al varco di accesso Costa Morena Est. Un gabbiotto è stato scaraventato dal vento a ridosso della banchina e ha rischiato di finire in acqua. I due addetti alla sicurezza erano all'interno quando la furia del vento ha disancorato le strutture, e dunque hanno riportato alcune ferite, anche se non gravi.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. In ogni caso il finanziere si sarebbe ferito ad una mano, più grave, pare, l'addetta alla sicurezza.

Sul posto, vigili del fuoco, forze di polizia e il comandante della Capitaneria di porto.