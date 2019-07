JovaBeachParty: Lorenzo «ringrazia» la «Gazzetta» su Instagram

BARLETTA - La tappa pugliese del Jova Beach Party è stata un successo, tanto che Jovanotti in persona non ha perso tempo e per ringraziare i suoi fan ha invaso i social, in particolare Instagram, con una serie di Stories dell'evento tenutosi sabato 20 luglio a Barletta.

Tra i ricordi virtuali di Lorenzo Cherubini, oltre alle foto della figlia Teresa (presente anche lei in spiaggia) e del litorale cittadino barlettano visto dall'alto, spunta anche un grazie alla Gazzetta del Mezzogiorno, edizione Nordbarese, che nelle proprie pagine ha dedicato ampio spazio al concerto-evento.

Ecco tutti gli articoli dedicati all'artista e alla mastodontica dance hall che ha animato oltre 40mila persone provenienti da tutta la Puglia.

Ringraziamo così Jovanotti per l'attenzione dimostrata al nostro lavoro.