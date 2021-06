Vaccini: caldo, code e disagi al PalaCarbonara

Bari - Il caldo, l'attesa, il disagio. E l'atmosfera si fa incadenscente al PalaCarbonara dove si consuma un'altra intensqa giornata di vaccinazioni. I cittadini in coda se la sono presa con gli operatori per i disservizi, scaturiti presumibilmente dal trasferimento a all'hub di Carbonara degli utenti prima serviti al PalaCarrassi. In quest'ultimo impianto è di fatto ripresa l'attività sportiva, di qui la folla creatasi oggi al PalaCarbonara. Qualcuno ha anche postato un video sui canali social. «Queste scene dovrebbero vederle Emiliano e Lopalco», il commento di sottofondo.