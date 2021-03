Bari in zona rossa, corsa ai negozi prima del pre lockdown delle Palme

BARI - Bari si prepara ad affrontare la zona rossa rafforzata per la Domenica delle Palme: presi d'assalto i supermercati e i negozi per gli ultimi acquisti. Complice poi la bella giornata molti tra i baresi si sono concessi una passeggiata sul lungomare. Continuano intanto i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti covid.